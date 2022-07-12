МЭПР обратился к населению

Пожар, разгоревшийся в направлении сел Тезекенд – Дашлы ятаг – Сохбетли Шабранского района, был потушен ночью 11 июля.

Пожар, разгоревшийся в направлении сел Тезекенд – Дашлы ятаг – Сохбетли Шабранского района, был потушен ночью 11 июля.

Находящийся на месте начальник Службы развития лесного хозяйства Халыгверди Гусейнов сообщил Report, что на месте пожара имеются тлеющие, дымящиеся деревья:

"В настоящее время на территории ведутся работы по тушению. Поджигание зерновых полей после скашивания в большинстве случаев совершается умышленно. Эти поджоги ставят под угрозу окружающие лесные территории. В результате наблюдается такая картина".

Он также обратился к населению:

"Фермеры и предприниматели не должны поджигать посевные поля после косьбы. Отдыхающие в лесных территориях также не следят за очагами, не тушат их. Следует быть острожными в этих вопросах и не относиться равнодушно".