О нас

МЭПР обратился к населению

МЭПР обратился к населению Пожар, разгоревшийся в направлении сел Тезекенд – Дашлы ятаг – Сохбетли Шабранского района, был потушен ночью 11 июля.
Экология
12 июля 2022 г. 16:24
МЭПР обратился к населению

Пожар, разгоревшийся в направлении сел Тезекенд – Дашлы ятаг – Сохбетли Шабранского района, был потушен ночью 11 июля.

Находящийся на месте начальник Службы развития лесного хозяйства Халыгверди Гусейнов сообщил Report, что на месте пожара имеются тлеющие, дымящиеся деревья:

"В настоящее время на территории ведутся работы по тушению. Поджигание зерновых полей после скашивания в большинстве случаев совершается умышленно. Эти поджоги ставят под угрозу окружающие лесные территории. В результате наблюдается такая картина".

Он также обратился к населению:

"Фермеры и предприниматели не должны поджигать посевные поля после косьбы. Отдыхающие в лесных территориях также не следят за очагами, не тушат их. Следует быть острожными в этих вопросах и не относиться равнодушно".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ETSN əhaliyə müraciət edib

Самое важное

В связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
ФотоВ связи с пожаром в Шабране привлечен к ответственности один человек
12 июля 2022 г. 16:43
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Чехии в Азербайджане
12 июля 2022 г. 16:31
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
Позиции Азербайджанской армии в Кяльбаджаре подверглись обстрелу
12 июля 2022 г. 10:52
Минуло два года с Товузских боев
Минуло два года с Товузских боев
12 июля 2022 г. 00:00
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
Хулуси Акар: Азербайджан и Турция сотрудничают для безопасности всего Южного Кавказа
9 июля 2022 г. 17:36
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ
9 июля 2022 г. 10:22
Министр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
ФотоМинистр обороны понаблюдал за учениями коммандос в Ходжавенде
8 июля 2022 г. 17:14
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
Глава СГБ предупредил реваншистские силы в Армении
8 июля 2022 г. 16:28
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
В случае роста числа заражений COVID-19 будет обсуждаться вопрос о принятии необходимых мер
8 июля 2022 г. 13:13
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
Инфекционист: В Азербайджане пока нет вероятности повторного массового заражения коронавирусом
8 июля 2022 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi