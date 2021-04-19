Гутерриш: 2021 год станет поворотным в борьбе с изменением климата

Текущий год станет ключевым для действий по предотвращению необратимого изменения климата.

Текущий год станет ключевым для действий по предотвращению необратимого изменения климата.

Как передает Report, об этом заявил в понедельник генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе презентации доклада "Глобальный климат" Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Гутерриш назвал данные доклада крайне тревожащими. "Этот год должен стать годом действий, годом "сделай, несмотря ни на что", - призвал глава ООН. - Это действительно поворотный год для истории человечества".

"Мы стоим на грани пропасти, - предупредил генсек. - Последние шесть лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений". Он обратил внимание, что в июне 2020 года "температура в российском Верхоянске достигла 38 градусов, что стало самой высокой зарегистрированной температурой за полярным кругом".

В связи с этим Гутерриш призвал "страны "Большой семерки" на саммите в июне заявить о выделении 100 млрд долларов США для финансирования действий по остановке изменений климата".