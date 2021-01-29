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Готовятся топографические карты Шуши и Гадрута

Готовятся топографические карты Шуши и Гадрута "Азербайджан является членом около 20 международных комиссий в области экологии. На освобожденных от оккупации территориях находилось 34 процента лесных богатств Азербайджана".
Экология
29 января 2021 г. 16:02
Готовятся топографические карты Шуши и Гадрута
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"Азербайджан является членом около 20 международных комиссий в области экологии. На освобожденных от оккупации территориях находилось 34 процента лесных богатств Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на брифинге, посвященном состоянию экологии, проделанной и предстоящей работе на освобожденных территориях.

По его словам, на освобожденных территориях установлены передвижные лаборатории для оценки экологической ситуации:

"Эти лаборатории оснащены самым современным оборудованием. Уже начата подготовка топографических карт в Шуше и Гадруте".

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Версия на азербайджанском языке Şuşa və Hadrutun topoqrafik xəritələri hazırlanır

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