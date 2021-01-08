Глобальная температура на Земле повторила рекорд 2016 года

Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе

Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S).

C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей "Коперникус" (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. "Коперникус" - это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).

"Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет, начиная с 2015 года. При этом 2011-2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. Он оказался на 0,4 градуса теплее, чем 2019 год, который ранее признавался самым теплым годом.

Он также отметил, что 2020 год не просто повторил рекорд 2016 года, а подтвердил огромное влияние человека на изменение климата на Земле.

Он добавил, что такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 в атмосфере, что спровоцировано антропогенными выбросами.

"Это говорит о том, что человеческий фактор становится настолько значимым для климата планеты, что природные факторы теряют свое первостепенное значение", - подчеркнул собеседник агентства.