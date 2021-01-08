О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глобальная температура на Земле повторила рекорд 2016 года

Глобальная температура на Земле повторила рекорд 2016 года Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе
Экология
8 января 2021 г. 14:26
Глобальная температура на Земле повторила рекорд 2016 года

Средняя температура на земном шаре в 2020 году достигла показателей 2016 года, который до этого считался самым теплым за всю историю наблюдений. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении Copernicus Climate Change Service (C3S).
C3S является одной из шести тематических информационных служб, предоставляемых программой наблюдения за Землей "Коперникус" (Copernicus Earth Observation Programme) под эгидой Европейского Союза. "Коперникус" - это оперативная программа, основанная на существующей исследовательской инфраструктуре и знаниях, имеющихся в Европе и других странах. C3S опирается на климатические исследования, проводимые в рамках Всемирной программы климатических исследований (WCRP).

"Служба C3S отмечает, что в глобальном масштабе 2020 год составил пару предыдущему самому теплому 2016 году, что делает его шестым в серии рекордно теплых лет, начиная с 2015 года. При этом 2011-2020 годы стали самым теплым десятилетием на планете за историю наблюдений", - говорится в сообщении.

Кроме того, метеорологи зафиксировали, что 2020 год стал самым теплым в Европе. Он оказался на 0,4 градуса теплее, чем 2019 год, который ранее признавался самым теплым годом.

Он также отметил, что 2020 год не просто повторил рекорд 2016 года, а подтвердил огромное влияние человека на изменение климата на Земле.

Он добавил, что такая ситуация сложилась на фоне продолжающегося роста концентрации СО2 в атмосфере, что спровоцировано антропогенными выбросами.

"Это говорит о том, что человеческий фактор становится настолько значимым для климата планеты, что природные факторы теряют свое первостепенное значение", - подчеркнул собеседник агентства.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 2020 tied with 2016 for Earth’s hottest year

Новости партнеров

Самое читаемое

В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
В Геранбое возбудили уголовное дело в отношении зараженных коронавирусом
3 января 2021 г. 10:45
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
Скончалась композитор Наиля Мирмамедли
4 января 2021 г. 13:36
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
Обнародован механизм выплаты Арменией компенсации Азербайджану
7 января 2021 г. 15:22
В Армении заявили о количестве погибших в войне
В Армении заявили о количестве погибших в войне
2 января 2021 г. 21:53
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
В Баку турок совершил жестокое нападение на женщину
3 января 2021 г. 11:14
Российские миротворцы: Да здравствует Азербайджан!
Российские миротворцы: "Да здравствует Азербайджан!"
2 января 2021 г. 14:12
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
Тарифный совет принял решение об изменении цены некоторых товаров      
4 января 2021 г. 23:49
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
В Норвегии умерли двое привитых от коронавируса
5 января 2021 г. 21:43
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
Рейтинг Азербайджана по скорости интернета
7 января 2021 г. 11:58
Армян не пустили в Худавенг
Армян не пустили в Худавенг
6 января 2021 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi