Гидрометслужба назвала время стабилизации погоды в Азербайджане

Сегодня с вечерних часов на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируется прекращение осадков.

Сегодня с вечерних часов на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируется прекращение осадков.

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, количество осадков, выпавших в стране за полсуток, соответствует полумесячной норме: "Высота снежного покрова составила 22 см. Сегодня осадки еще продолжатся, и в результате высота снежного покрова увеличится. Тем не менее, процесс является краткосрочным".