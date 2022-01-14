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Гидрометслужба назвала время стабилизации погоды в Азербайджане

Гидрометслужба назвала время стабилизации погоды в Азербайджане Сегодня с вечерних часов на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируется прекращение осадков.
Экология
14 января 2022 г. 12:03
Гидрометслужба назвала время стабилизации погоды в Азербайджане

Сегодня с вечерних часов на территории страны, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, прогнозируется прекращение осадков.

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, количество осадков, выпавших в стране за полсуток, соответствует полумесячной норме: "Высота снежного покрова составила 22 см. Сегодня осадки еще продолжатся, и в результате высота снежного покрова увеличится. Тем не менее, процесс является краткосрочным".

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