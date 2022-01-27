Гидрометцентр: Качество атмосферного воздуха улучшилось

Согласно данным автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха, в январе на территории Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов столицы показатели качества воздуха были в пределах нормы. Об этом Report сообщила сотрудник Националь

Согласно данным автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха, в январе на территории Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов столицы показатели качества воздуха были в пределах нормы.

Об этом Report сообщила сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.

В январе в Сабаильском районе в воздухе были зафиксированы дисперсные частицы пыли, в Гяндже и Сумгайыте оксид азота (IV) был немного выше нормы.

В гидрометцентре отметили, что преобладание дождливых дней в январе привело к снижению газовых смесей и дисперсных частиц пыли в атмосфере и как следствие к повышению качества воздуха: "Снизился уровень загрязнения воздуха. В ближайшие дни ожидается дождливая и ветреная погода, поэтому до конца января качество воздуха будет хорошим".