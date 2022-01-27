О нас
Report Georgia
Аудио новости

Гидрометцентр: Качество атмосферного воздуха улучшилось

Гидрометцентр: Качество атмосферного воздуха улучшилось Согласно данным автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха, в январе на территории Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов столицы показатели качества воздуха были в пределах нормы. Об этом Report сообщила сотрудник Националь
Экология
27 января 2022 г. 10:45
Гидрометцентр: Качество атмосферного воздуха улучшилось

Согласно данным автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха, в январе на территории Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов столицы показатели качества воздуха были в пределах нормы.
Об этом Report сообщила сотрудник Национальной гидрометеорологической службы Гюльнара Аббасова.
В январе в Сабаильском районе в воздухе были зафиксированы дисперсные частицы пыли, в Гяндже и Сумгайыте оксид азота (IV) был немного выше нормы.
В гидрометцентре отметили, что преобладание дождливых дней в январе привело к снижению газовых смесей и дисперсных частиц пыли в атмосфере и как следствие к повышению качества воздуха: "Снизился уровень загрязнения воздуха. В ближайшие дни ожидается дождливая и ветреная погода, поэтому до конца января качество воздуха будет хорошим".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hydrometeorogists say quality of atmospheric air improves
Версия на азербайджанском языке Hidrometeorologiya Xidməti havanın keyfiyyət göstəriciləri barədə məlumat yayıb

Самое читаемое

Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
Гендиректор Института истории: Рамиз Мехтиев занимается интригами на бытовом уровне
20 января 2022 г. 12:21
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
Время парковки автомобилей в Азербайджане продлено до 48 часов
24 января 2022 г. 12:42
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
Гендиректор Института истории НАНА намерен подать в отставку
20 января 2022 г. 12:03
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
Автор нашумевшего фото Джалил Наджафов: Акулы мне были интересны всегда
21 января 2022 г. 15:14
В Анталии впервые за 29 лет выпал снег
ФотоВ Анталии впервые за 29 лет выпал снег
25 января 2022 г. 11:46
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
Путин и Пашинян обсудили вопрос демаркации азербайджано-армянской границы
22 января 2022 г. 13:27
Начали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
ФотоНачали действовать регулярные автобусные маршруты на освобожденные от оккупации территории
24 января 2022 г. 06:52
Во Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
ФотоВо Франции арестован лидер экстремистской группировки, участвовавший в Карабахской войне
21 января 2022 г. 22:54
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
Как Азербайджан будет обеспечивать продовольственную безопасность?
22 января 2022 г. 13:33
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
Еще 7 частных больниц будут предоставлять гражданам бесплатные услуги - СПИСОК
24 января 2022 г. 13:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi