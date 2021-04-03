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Документы о вырубке деревьев направлены в правоохранительные органы

Документы о вырубке деревьев направлены в правоохранительные органы Завершено расследование информации о вырубке деревьев по адресу город Баку, проспект Зии Буньятова, 1.
Экология
3 апреля 2021 г. 16:31
Документы о вырубке деревьев направлены в правоохранительные органы

Завершено расследование информации о вырубке деревьев по адресу город Баку, проспект Зии Буниятова, 1.

Как сообщил Report представитель Госслужбы экологической безопасности Вагиф Джавадов, в ходе расследования было установлено, что на территории было выкорчевано и уничтожено до 50 чинар, сосен и кипарисов, нанесен ущерб на сумму 12 тысяч манатов.

Документы по данному делу направлены в правоохранительные органы.

"В ходе расследования также выяснилось, что эти деревья были посажены ОАО "Magistral Ekspres" в 2020 году, а территория передана Общественному объединению "Помощь инвалидам Отечественной войны" с целью монтажа легкой конструкции", - отметил В.Джавадов.

По словам В.Джавадова, между организациями уже долгое время ведутся судебные тяжбы по поводу этого земельного участка.

"На месте выкорчеванных деревьев уже посажены новые", - отметил В.Джавадов.

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