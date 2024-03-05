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Центр инклюзивного развития и творчества DOST провел акцию по посадке деревьев

Центр инклюзивного развития и творчества DOST провел акцию по посадке деревьев В столичном поселке Мушфигабад состоялась акция по посадке деревьев с участием сотрудников министерства труда и социальной защиты населения, Центра инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве экологии и природных ресурсов, бенефициаров Центра
Экология
5 марта 2024 г. 18:46
Центр инклюзивного развития и творчества DOST провел акцию по посадке деревьев

В столичном поселке Мушфигабад состоялась акция по посадке деревьев с участием сотрудников министерства труда и социальной защиты населения, Центра инклюзивного развития и творчества DOST при министерстве экологии и природных ресурсов, бенефициаров Центра и волонтеров “Инклюзив DOST”, эковолонтеров.

Как сообщает Report, в мероприятии, проведенном в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира“, также приняли участие заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов, директор Центра инклюзивного развития и творчества ”DOST" Нигяр Мамедова.

На 1 га территории поселка Мушфигабад высажены деревья, соответствующие почвенно-климатическим условиям Абшеронского полуострова – эльдарская сосна, олива и кипарис.

Мероприятие является вторым проектом, реализованным Центром совместно с министерством экологии и природных ресурсов в рамках “Года солидарности во имя зеленого мира”.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDOST İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzi ağacəkmə aksiyası keçirib

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