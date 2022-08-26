Будет составлена карта территорий Азербайджана, где произошли пожары

“Будет составлена карта территорий Азербайджана, где произошли пожары. Во время осеннего сезона посадки деревьев поэтапно будут осуществляться мероприятия по восстановлению лесных массивов на участках, которые были уничтожены”.

“Будет составлена карта территорий Азербайджана, где произошли пожары. Во время осеннего сезона посадки деревьев поэтапно будут осуществляться мероприятия по восстановлению лесных массивов на участках, которые были уничтожены”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на пресс-конференции, посвященной пожарам, возникавшим на территории Азербайджана в этом месяце.

По его словам, на первом этапе территории очистят от сгоревших деревьев, биологическое развитие которых невозможно, после чего будут посеяны семена лесных деревьев, в соответствии с климатическим условием местности и породами деревьев территории: "Отрадно, что не весь лесной покров был уничтожен. Мониторинг выгоревших территорий продолжается, после чего начнутся мероприятия по восстановлению лесов".