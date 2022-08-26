О нас

Будет составлена карта территорий Азербайджана, где произошли пожары

Будет составлена карта территорий Азербайджана, где произошли пожары “Будет составлена карта территорий Азербайджана, где произошли пожары. Во время осеннего сезона посадки деревьев поэтапно будут осуществляться мероприятия по восстановлению лесных массивов на участках, которые были уничтожены”.
Экология
26 августа 2022 г. 12:35
Будет составлена карта территорий Азербайджана, где произошли пожары

“Будет составлена карта территорий Азербайджана, где произошли пожары. Во время осеннего сезона посадки деревьев поэтапно будут осуществляться мероприятия по восстановлению лесных массивов на участках, которые были уничтожены”.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Фирдовси Алиев на пресс-конференции, посвященной пожарам, возникавшим на территории Азербайджана в этом месяце.

По его словам, на первом этапе территории очистят от сгоревших деревьев, биологическое развитие которых невозможно, после чего будут посеяны семена лесных деревьев, в соответствии с климатическим условием местности и породами деревьев территории: "Отрадно, что не весь лесной покров был уничтожен. Мониторинг выгоревших территорий продолжается, после чего начнутся мероприятия по восстановлению лесов".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Burnt areas of Azerbaijan to be mapped
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yanmış əraziləri xəritələşdiriləcək

Другие новости из категории

Замминистра: 779 гектаров территорий возгорания приходятся на лесные фонды
Замминистра: 779 гектаров территорий возгорания приходятся на лесные фонды
26 августа 2022 г. 13:01
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
25 августа 2022 г. 12:12
В Огузе горит горная местность
ФотоВ Огузе горит горная местность
24 августа 2022 г. 15:25
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
24 августа 2022 г. 10:50
Краснокнижный марал будет переселен на Малый Кавказ
Краснокнижный марал будет переселен на Малый Кавказ
23 августа 2022 г. 17:31
МЭПР: Пожар не повлияет на открытие сезона охоты
МЭПР: Пожар не повлияет на открытие сезона охоты
23 августа 2022 г. 17:10
Внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию структуры и управления МЭПР
Внесены изменения в указ о мерах по совершенствованию структуры и управления МЭПР
23 августа 2022 г. 15:04
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 августа 2022 г. 12:08
К тушению лесного пожара в Шеки привлечены вертолеты
К тушению лесного пожара в Шеки привлечены вертолеты
22 августа 2022 г. 16:02
Завтра в Азербайджане ожидается 38° тепла
Завтра в Азербайджане ожидается 38° тепла
22 августа 2022 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi