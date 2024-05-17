В Азербайджане дождливая погода сохранится до 21 мая

19 мая со второй половины и до вечера 21 мая в регионах Азербайджана ожидаются осадки.

19 мая со второй половины дня и до вечера 21 мая в регионах Азербайджана ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег.

Ожидается повышение уровня водности в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.