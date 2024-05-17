О нас

В Азербайджане дождливая погода сохранится до 21 мая

В Азербайджане дождливая погода сохранится до 21 мая 19 мая со второй половины и до вечера 21 мая в регионах Азербайджана ожидаются осадки.
Экология
17 мая 2024 г. 16:17
В Азербайджане дождливая погода сохранится до 21 мая

19 мая со второй половины дня и до вечера 21 мая в регионах Азербайджана ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Нахчыванской АР, Газах-Гянджинском, Балакян-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно Ширванском, Центрально-Аранском, Лянкяран-Астаринском регионах, Карабахе и Восточном Зангезуре ожидаются интенсивные осадки, грозы и град, в высокогорных районах - снег.

Ожидается повышение уровня водности в реках Кура, Араз, Ганых и Габырры, в некоторых реках Большого и Малого Кавказа, Лянкяран-Астаринского региона возможны кратковременные паводки и сели.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yağıntılı hava şəraiti mayın 21-dək davam edəcək - XƏBƏRDARLIQ

Экслюзивные новости

Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
Ное Ван Хулст: Мир должен больше уделять внимания нефтегазовым странам
17 мая 2024 г. 16:30
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
Новые кубки и медали для чемпионата Азербайджана по футболу изготовлены в Турции 
17 мая 2024 г. 15:47
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
Эксперт: Казахстанская площадка может стать основной для переговоров между Баку и Ереваном
17 мая 2024 г. 14:09
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi