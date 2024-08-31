В день выборов в Азербайджане будет 38 градусов тепла

В день выборов в Азербайджане будет 38 градусов тепла

1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

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1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным. Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии. Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 40-45%. В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, ожидается местами усиливающийся умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 12-17°, днем 21-26° тепла. Подпишитесь на наш Telegram канал