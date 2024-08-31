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В день выборов в Азербайджане будет 38 градусов тепла

В день выборов в Азербайджане будет 38 градусов тепла 1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.
Экология
31 августа 2024 г. 12:03
В день выборов в Азербайджане будет 38 градусов тепла

1 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 33-38° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, ожидается местами усиливающийся умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем 33-38°, в горах ночью 12-17°, днем 21-26° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda seçki günü 38 dərəcə isti olacaq

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