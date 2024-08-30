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Прогноз погоды на последний день августа

Прогноз погоды на последний день августа 12:22
Экология
30 августа 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на последний день августа

31 августа в Азербайджане пройдет преимущественно без осадков, временами ожидаются кратковременные дожди.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Однако утром в некоторых пригородах возможен небольшой кратковременный дождь. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны небольшие кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17°, днем 21-26° тепла.

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