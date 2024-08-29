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Министерство обратилось к населению в связи с истечением моратория на промышленный вылов рыбы

Министерство обратилось к населению в связи с истечением моратория на промышленный вылов рыбы 14:54
Экология
29 августа 2024 г. 15:39
Министерство обратилось к населению в связи с истечением моратория на промышленный вылов рыбы

В Азербайджане в связи с периодом нереста мораторий на промышленный вылов рыбы истекает 1 сентября .

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство экологии и природных ресурсов.

Государственная служба экологической безопасности и Управление полиции на водном транспорте предупредили граждан, желающих заняться промышленным рыболовством, что при ловле рыбы следует использовать только не запрещенные законодательством орудия лова и не применять химические, токсичные и взрывчатые вещества, а также запрещенные законом синтетические сети, электрический ток и острые крючки.

Лица, нарушившие правила рыболовства и вылова других водных биоресурсов, несут ответственность в соответствии с положениями КоАП и Уголовного кодекса Азербайджана, подчеркивает министерство.

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