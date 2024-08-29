Министерство обратилось к населению в связи с истечением моратория на промышленный вылов рыбы

14:54

В Азербайджане в связи с периодом нереста мораторий на промышленный вылов рыбы истекает 1 сентября .

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство экологии и природных ресурсов.

Государственная служба экологической безопасности и Управление полиции на водном транспорте предупредили граждан, желающих заняться промышленным рыболовством, что при ловле рыбы следует использовать только не запрещенные законодательством орудия лова и не применять химические, токсичные и взрывчатые вещества, а также запрещенные законом синтетические сети, электрический ток и острые крючки.

Лица, нарушившие правила рыболовства и вылова других водных биоресурсов, несут ответственность в соответствии с положениями КоАП и Уголовного кодекса Азербайджана, подчеркивает министерство.