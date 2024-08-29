Обнародован перечень запретов в Госзаказнике Дашалты

10:53

Опубликованы запреты, установленные в Положении о "Государственном природном заказнике Дашалты".

Как сообщает Report, в заказнике запрещены или ограничены геологоразведка и добыча полезных ископаемых, осушение водно-болотных угодий, мелиоративные работы, использование для хозяйственных нужд, охота и рыбная ловля (кроме рыборазведения и научных исследований), применение химических, биологических и физических воздействий на окружающую среду, проведение массовых мероприятий, установка палаток и разведение костров, строительство, пахотные работы, сбор дикорастущих растений, научные исследования с изъятием растений и животных без разрешения, использование вод для сельского хозяйства, промышленности и гидроэнергетики, заготовка древесины и других лесных ресурсов.

Отметим, что решением коллегии Министерства экологии и природных ресурсов утверждено Положение о "Государственном природном заказнике Дашалты" Азербайджанской Республики.