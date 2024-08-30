В Эгейском море собрали около 100 тонн мертвой рыбы

Массовая гибель рыбы произошла по не известным пока причинам возле города Волос, из искусственного озера по реке в море выбросило мертвую рыбу, специальные команды собрали ее уже около 100 тонн для уничтожения.

Массовая гибель рыбы произошла по не известным пока причинам возле города Волос, из искусственного озера по реке в море выбросило мертвую рыбу, специальные команды собрали ее уже около 100 тонн для уничтожения.

Как передает Report , об этом сообщил греческий телеканал ERT News.

Заместитель губернатора области Магнисия и островов Спорады Анна-Мария Пападимитриу заявила телеканалу, что "уже собрано около 100 тонн мертвой рыбы, которые сожгут на предприятии по договоренности с регионом". Пытаясь справиться с возникшей экологической проблемой, власти также натянули в море специальную сетку, чтобы защитить от мертвой рыбы пляж Волоса.

По оценкам экспертов, речь идет о миллионах мертвых рыб, которых приносит в залив Пагаситикос из района искусственного озера Карли, причина их гибели пока точно не известна. Предположительно, пресноводные рыбы погибли, попав в морскую воду. Из-за погибших рыб вода окрасилась в красный цвет.

Мэр Волоса Ахиллеас Беос заявил, что запах из-за гибели рыб стал невыносимым. Он подчеркнул, что гниющая рыба может создать экологическую опасность для других видов рыб, обитающих в этом районе.