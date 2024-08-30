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В Эгейском море собрали около 100 тонн мертвой рыбы

В Эгейском море собрали около 100 тонн мертвой рыбы Массовая гибель рыбы произошла по не известным пока причинам возле города Волос, из искусственного озера по реке в море выбросило мертвую рыбу, специальные команды собрали ее уже около 100 тонн для уничтожения.
Экология
30 августа 2024 г. 03:18
В Эгейском море собрали около 100 тонн мертвой рыбы

Массовая гибель рыбы произошла по не известным пока причинам возле города Волос, из искусственного озера по реке в море выбросило мертвую рыбу, специальные команды собрали ее уже около 100 тонн для уничтожения.

Как передает Report, об этом сообщил греческий телеканал ERT News.

Заместитель губернатора области Магнисия и островов Спорады Анна-Мария Пападимитриу заявила телеканалу, что "уже собрано около 100 тонн мертвой рыбы, которые сожгут на предприятии по договоренности с регионом". Пытаясь справиться с возникшей экологической проблемой, власти также натянули в море специальную сетку, чтобы защитить от мертвой рыбы пляж Волоса.

По оценкам экспертов, речь идет о миллионах мертвых рыб, которых приносит в залив Пагаситикос из района искусственного озера Карли, причина их гибели пока точно не известна. Предположительно, пресноводные рыбы погибли, попав в морскую воду. Из-за погибших рыб вода окрасилась в красный цвет.

Мэр Волоса Ахиллеас Беос заявил, что запах из-за гибели рыб стал невыносимым. Он подчеркнул, что гниющая рыба может создать экологическую опасность для других видов рыб, обитающих в этом районе.

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