В Исмаиллинском отделении Шахдагского нацпарка в дикую природу выпущены редкие животные

С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 29 августа в Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка состоялась церемония выпуска в дикую природу редких животных.

С участием вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой 29 августа в Исмаиллинском отделении Шахдагского национального парка состоялась церемония выпуска в дикую природу редких животных.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе церемонии на специально избранные природные территории были выпущены благородные олени, дагестанские туры и дикобразы.

Было отмечено, что с участием Лейлы Алиевой в 2022 году в специально отведенное место в Шахдагском национальном парке для прохождения периода адаптации были выпущены 4 благородных оленя, их численность достигла 10 голов. Помимо них Общественное объединение IDEA перевело на территорию из Бакинского зоопарка еще двух благородных оленей, в результате чего общее число этих редких видов животных достигло 12 голов. Таким образом, в рамках мероприятия в дикую природу были выпущены 12 благородных оленей, а также выращенные в Бакинском зоопарке 10 дикобразов и 3 дагестанских тура.

Было подчеркнуто, что одно из основных направлений деятельности Бакинского зоопарка заключается в увеличении популяции редких и исчезающих видов фауны, восстановлении их численности. Животных, выпущенных в природу в Шахдагском национальном парке, также вырастили в рамках проекта "Развитие биоразнообразия", реализуемого совместно Общественным объединением IDEA, Бакинским зоопарком и Министерством экологии и природных ресурсов. Основная цель проекта - размножение редких и исчезающих видов фауны нашей страны, в том числе животных, включенных в "Красную книгу" Азербайджана, и выпуске их в дикую природу для восстановления исторических ареалов.

Отмечалось также, что одним из успешных проектов Общественного объединения IDEA является программа "Реинтродукция зубров в Азербайджане". В рамках данной программы, реализуемой с 2019 года Общественным объединением IDEA, Министерством экологии и природных ресурсов, Бакинским зоопарком и Азербайджанским представительством Всемирного фонда охраны природы (WWF) для возвращения в природу исчезающих на Кавказе зубров, из различных мест Европы в нашу страну завозятся зубры. В результате успешной реализации программы численность зубров в Азербайджане достигла уже почти 70 голов.

Подобные проекты играют важную роль в обогащении биоразнообразия Азербайджана. Участники проекта призывают азербайджанскую общественность к активности в деле сохранения, увеличения численности редких животных и пресечения незаконной охоты на них.