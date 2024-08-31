Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшероне в сентябре составит 21-23 градуса

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшероне в сентябре составит 21-23 градуса.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшероне в сентябре составит 21-23 градуса.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в начале месяца ожидается умеренная погода, в большинстве регионов преимущественно будет без осадков.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 21-23 градуса тепла, что близко к климатической норме.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем - 24-29, а в некоторые дни - 32-34 градуса тепла. Ожидается, что среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, а местами немного выше (норма 12-23 мм).