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Борис Титов: Бизнесу нужны стимулы для инвестирования в адаптацию к климатическим изменениям

Борис Титов: Бизнесу нужны стимулы для инвестирования в адаптацию к климатическим изменениям Все реальные издержки по адаптации к климатическим изменениям на сегодняшний день попадают в основном на бизнес.
Экология
30 августа 2024 г. 12:19
Борис Титов: Бизнесу нужны стимулы для инвестирования в адаптацию к климатическим изменениям

Все реальные издержки по адаптации к климатическим изменениям на сегодняшний день ложатся в основном на бизнес.

Как передает Report, об этом специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов заявил в ходе форума "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях", проходящего в Москве.

Б.Титов отметил, что помимо мер по смягчению изменения климата путем предотвращения и сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу (митигация), очень важна адаптация к изменению климата.

Он также подчеркнул, что в глобальном масштабе упор делается исключительно на достижение углеродной нейтральности "митигационными мерами", что по его мнению поглощает большую часть финансирования всех целей устойчивого развития, в том числе проектов, направленных на адаптацию.

"Все реальные издержки по адаптации сегодня ложатся в основном на бизнес. Но это тяжелое бремя, и должны быть созданы финансовые стимулы", - сказал он.

Титов также подчеркнул необходимость увеличения объемов финансирования в Зеленый климатический фонд ООН, напомнив, что от развитых стран поступило только 13 млрд долларов от запланированных 100 млрд, а Адаптационный фон ООН собрал всего 1 млрд.

"Что такое 1 миллиард по сравнению с 300 миллиардами потребностей?", - заявил он.

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Версия на азербайджанском языке Boris Titov: İqlim dəyişikliyinə uyğunlaşmaya investisiya yatırmaq üçün biznesin stimullara ehtiyacı var
Версия на английском языке Boris Titov: Business needs incentives to invest in adaptation to climate change

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