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"Хан архы" очищен от мусора

"Хан архы" очищен от мусора Часть оросительного канала "Хан архы", проходящая через улицу Аббаса Саххата в городе Гянджа, очищена от мусора.
Экология
15 мая 2024 г. 12:54
Хан архы очищен от мусора

Часть оросительного канала "Хан архы", проходящая через улицу Аббаса Саххата в городе Гянджа, очищена от мусора.

Об этом Report сообщил сотрудник Государственной службы экологической безопасности Азер Гулиев.

По его словам, очистка проведена сотрудниками ответственного за управление отходами Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа и обслуживающего канал управления "Гейгёльские оросительные системы" под контролем сотрудников Госслужбы.

Ранее в соцсетях были распространены кадры загрязненной части указанного канала, проходящей через улицу Аббаса Саххата в Гяндже.

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Версия на азербайджанском языке Фото"Xan arxı" tullantılardan təmizlənib

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