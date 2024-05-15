"Хан архы" очищен от мусора

Часть оросительного канала "Хан архы", проходящая через улицу Аббаса Саххата в городе Гянджа, очищена от мусора.
Об этом Report сообщил сотрудник Государственной службы экологической безопасности Азер Гулиев.
По его словам, очистка проведена сотрудниками ответственного за управление отходами Производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства города Гянджа и обслуживающего канал управления "Гейгёльские оросительные системы" под контролем сотрудников Госслужбы.
Ранее в соцсетях были распространены кадры загрязненной части указанного канала, проходящей через улицу Аббаса Саххата в Гяндже.