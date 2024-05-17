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Умайра Тагиева: Рост числа наводнений в Азербайджане одно из последствий изменения климата

Умайра Тагиева: Рост числа наводнений в Азербайджане одно из последствий изменения климата В недавних докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата основное внимание уделяется ускорению климатических изменений.
Экология
17 мая 2024 г. 13:07
Умайра Тагиева: Рост числа наводнений в Азербайджане одно из последствий изменения климата

В недавних докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата основное внимание уделяется ускорению климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

"В Азербайджане в 1999-2000 годах произошло четыре наводнения, в 2020-2021 годах их число возросло до 50, а в 2023 году зафиксирован рекорд - 147 селей и наводнений. Рост числа стихийных бедствий одно из последствий изменения климата", - сказала она.

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Версия на английском языке Umayra Taghiyeva: Floods in Azerbaijan are indicator of repercussions resulting from climate change
Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: Azərbaycanda daşqın hadisələri iqlim dəyişikliyinin yaratdığı fəsadların göstəricisidir

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