Умайра Тагиева: Рост числа наводнений в Азербайджане одно из последствий изменения климата

В недавних докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата основное внимание уделяется ускорению климатических изменений.

В недавних докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата основное внимание уделяется ускорению климатических изменений.

Как сообщает Report, об этом заявила заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

"В Азербайджане в 1999-2000 годах произошло четыре наводнения, в 2020-2021 годах их число возросло до 50, а в 2023 году зафиксирован рекорд - 147 селей и наводнений. Рост числа стихийных бедствий одно из последствий изменения климата", - сказала она.