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Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 21 градуса

Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 21 градуса Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.
Экология
17 мая 2024 г. 13:12
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 21 градуса

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В первой половине дня в некоторых частях полуострова возможны кратковременные осадки. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11°-13°, днем - 15°-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, в отдельных местах интенсивные, возможны грозы, град и туман, в горных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - ​​16-21° градус тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° градусов тепла, днем 4-8° тепла.

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