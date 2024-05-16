Доган Башаран: Открытие Зангезурского коридора внесет вклад в борьбу с изменением климата

Открытие Зангезурского коридора будет способствовать взаимодействию стран, что позволит найти единое решение проблем, связанных с изменениями климата, и делиться опытом по борьбе с ними.

Открытие Зангезурского коридора будет способствовать взаимодействию стран, что позволит найти единое решение проблем, связанных с изменениями климата, и делиться опытом по борьбе с ними.

Как передает Report об этом сказал генеральный директор AGRO TV Türkiye/AGRO TV Azerbaijan Доган Башаран на саммите по климату и воде в Университете ADA в Баку.

По его словам, следует сосредоточить усилия на нескольких основных аспектах в целях развития зеленой экономики.

Он также подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в проведении подобных мероприятиях, которые вносят вклад в спасение планеты.