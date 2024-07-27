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В ряде регионов Азербайджана наблюдались ливни и грозы

В ряде регионов Азербайджана наблюдались ливни и грозы В регионах Азербайджана по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня местами прошли ливни с грозами.
Экология
27 июля 2024 г. 10:16
В ряде регионов Азербайджана наблюдались ливни и грозы

В регионах Азербайджана по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня местами прошли ливни с грозами.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Количество выпавших осадков в Тертере составило 39 мм, Гахе (Сарыбаш), Загатале - 35 мм, Зардабе - 31 мм, Балакяне - 15 мм, Шемкире - 13 мм, Грызе, Гедабеке - 11 мм, Дашкесане, Шахдаге - 9 мм, Барде, Гусаре, Шеки - 7 мм, Губе, Товузе, Мингячевире - 6 мм, Огузе, Джейранчёле, Евлахе, Габале, Гёйгёле, Агдаме, Халтане, Алтыагадже, Шабране, Исмаиллы, Агстафе, Нафталане, Гяндже, Шемкире, Имишли, Нахчыване - до 5 мм.

В Лерике, Дашкесане, Гедабеке, Гёйгёле, Гяндже, Шемкире, Товузе, Балакяне, Шеки, Гусаре, Грызе наблюдался туман.

Максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 30 градусов, в Нахчыванской АР - 36 градусов, в равнинных районах - 32 градуса, а в горных районах - до 19 градусов тепла.

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