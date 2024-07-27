Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

28 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Днем местами на полуострове возможны кратковременные дожди с грозами. Будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-23°, днем - 25-29° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В регионах Азербайджана ожидаются дожди с грозами. На отдельных территориях прогнозируются ливни, возможен град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 18-23°, днем - 25-29° тепла, в горах ночью 8-13°, днем - 13-26° тепла.