Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 20 градусов

16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

В первой половине дня в некоторых частях полуострова возможны осадки, местами интенсивные, не исключаются грозы. Температура воздуха ночью составит 10-13°, днем - 15-20° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 70-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град и туман, в высокогорьях - снег. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 15-20° тепла, в горах ночью 3-8°, днем - 8-13° тепла.