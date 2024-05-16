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В Азербайджане впервые выпустили "цветовое" предупреждение о ветреной погоде

В Азербайджане впервые выпустили "цветовое" предупреждение о ветреной погоде В Азербайджане впервые выпустили "цветовое" предупреждение касательно ожидаемой ветреной погоды.
Экология
16 мая 2024 г. 16:01
В Азербайджане впервые выпустили цветовое предупреждение о ветреной погоде

В Азербайджане впервые выпустили "цветовое" предупреждение касательно ожидаемой ветреной погоды.

Об этом сообщил Report начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

Махмудов отметил, что новая "цветовая система предупреждения" впервые была задействована сегодня, 16 мая.

Он напомнил, что предупреждения об ожидаемых гидрометеорологических явлениях объявляются посредством сайта www.meteo.az в трех цветах – желтом, оранжевом и красном.

Ранее 8 мая Национальная служба гидрометеорологии сообщила о внедрении в Азербайджане "цветовой системы предупреждения".

По информации службы, желтое уведомление будет означать, что в некоторых районах могут возникнуть метеорологические риски. Оранжевое уведомление свидетельствует о высоком риске для общественной безопасности, жилых районов и имущества, и следовать рекомендациям при данном предупреждении обязательно.

Если предупреждение о погоде выдается красным цветом, это будет указывать на очень высокий, экстремальный риск для общественной безопасности, жилых районов и имущества. Уведомления с этим цветом будут использоваться во время сильных штормов, бурь, ураганов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda küləkli hava şəraiti xəbərdarlığı rəng şkalası ilə təqdim olunmağa başlanılıb

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