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Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы 17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.
Экология
16 мая 2024 г. 13:31
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

17 мая в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Утром в некоторых частях полуострова ожидается кратковременное усиление осадков, возможны грозы. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-13°, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление - 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью составит 70-80%.

В районах Азербайджана временами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, не исключаются грозы, град и туман, в некоторых горных районах выпадет снег. Будет преобладать периодически усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.

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