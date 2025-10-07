Президент Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Согласно информации, президент Азербайджана поздравил российского коллегу с днем рождения.

Владимир Путин поблагодарил за поздравления.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.