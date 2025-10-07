Президент Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина
07 октября, 2025
- 13:13
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Согласно информации, президент Азербайджана поздравил российского коллегу с днем рождения.
Владимир Путин поблагодарил за поздравления.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.
