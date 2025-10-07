Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина

    • 07 октября, 2025
    • 13:13
    Президент Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Согласно информации, президент Азербайджана поздравил российского коллегу с днем рождения.

    Владимир Путин поблагодарил за поздравления.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.

