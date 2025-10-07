İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı

    İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 07 oktyabr, 2025
    • 13:12
    İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib.

    "Report"un məlumatına görə, dövlət başçısı Rusiya Prezidentini doğum günü münasibətilə təbrik edib.

    Vladimir Putin təbriklərə görə təşəkkürünü bildirib.

    Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında əlaqələrin mövcud vəziyyətinə və perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.

    Президент Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина

    Son xəbərlər

    13:39
    Foto
    Video

    Qəbələdə TDT Dövlət Başçıları Şurasının Zirvə Görüşündə Prezident İlham Əliyev çıxış edib - YENİLƏNİB-3

    Xarici siyasət
    13:37

    Azərbaycan Prezidenti: Ortaq tarixi və etnik köklərimiz, dillərimiz bizi bir ailə kimi birləşdirir

    Xarici siyasət
    13:35

    Ukrayna millisinin futbolçusu zədəli olduğu üçün Azərbaycan yığması ilə oyunu buraxacaq

    Futbol
    13:35

    Azərbaycan hökuməti strateji investisiya layihələri üçün yeni dövlət zəmanətləri verməyə hazırdır

    Maliyyə
    13:34

    İlham Əliyev: Hazırda biz Orta Asiya, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa yaşıl enerji dəhlizi üzərində işləyirik

    Xarici siyasət
    13:34

    Prezident: TDT-yə üzv ölkələrlə Azərbaycan bir çox önəmli sərmayə layihələrini icra edib

    Xarici siyasət
    13:30

    Prezident: Azərbaycan Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizlərinin fəal iştirakçısıdır

    Xarici siyasət
    13:28

    Prezident: Azərbaycan-Ermənistan sülh sazişinin paraflanması Cənubi Qafqazı sülh məkanına çevirəcək

    Xarici siyasət
    13:27

    AZPROMO Azərbaycanın tekstil məhsullarının dünya bazarlarına çıxışını asanlaşdıracaq

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti