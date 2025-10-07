İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib
Xarici siyasət
- 07 oktyabr, 2025
- 13:12
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 7-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə zəng edib.
"Report"un məlumatına görə, dövlət başçısı Rusiya Prezidentini doğum günü münasibətilə təbrik edib.
Vladimir Putin təbriklərə görə təşəkkürünü bildirib.
Telefon danışığı zamanı Azərbaycan ilə Rusiya arasında əlaqələrin mövcud vəziyyətinə və perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
