Президент Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина
Внешняя политика
- 07 октября, 2025
- 13:13
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.
Согласно информации, президент Азербайджана поздравил российского коллегу с днем рождения.
Владимир Путин поблагодарил за поздравления.
В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.
