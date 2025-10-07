Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Президент Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 13:13
    Президент Ильхам Алиев поздравил по телефону Владимира Путина

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

    Согласно информации, президент Азербайджана поздравил российского коллегу с днем рождения.

    Владимир Путин поблагодарил за поздравления.

    В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией.

    Ильхам Алиев Владимир Путин Азербайджан Россия
    İlham Əliyev Vladimir Putini təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates Vladimir Putin on his birthday

    Последние новости

    09:28

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)

    Финансы
    09:28

    В Габале автомобиль врезался в бетонный столб, есть погибший

    Происшествия
    09:26

    В ДТП на дороге Баку-Газах пострадали 4 человека

    Происшествия
    09:24

    EIA не изменил прогноз на 2026 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:22

    ЧE: Сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу

    Индивидуальные
    09:17

    EIA сохранил прогноз на 2025 год по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане

    Энергетика
    09:11

    Цена на золото обновила исторический максимум

    Финансы
    09:06

    Мировые цены на нефть возобновили рост

    Энергетика
    09:02

    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (08.10.2025)

    Финансы
    Лента новостей