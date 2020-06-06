Знаменитую площадь в США усыпали цветами в память о Джордже Флойде - ВИДЕО

Площадь Таймс-Сквер в Нью-Йорке усыпали цветами в память об афроамериканце Джордже Флойде.

Как передает спецкор Report, в центре площади собраны отправленные демонстрантами 10 тыс. букетов цветов, белыми и красными гвоздиками на камнях выложено имя Джорджа Флойда.

В то же время на установленной перед площадью доске написано о значении рассыпанных по камням белых и красных роз. Сообщается, что 2 500 красных роз означают злость и кровь несправедливо убиенных, белые цветы – победу, новшество, надежду на будущее.

Афроамериканец, саксофонист Свит Левис исполнил в память о Джордже Флойде произведения.

В беседе со спецкором Report он попросил справедливости для Дж.Флойда и пожелал, чтобы виновные полицейские в короткие сроки ответили перед законом: "Убит наш брат, его жизнь отнята. Видя его дочь, я чувствовал только горечь. К счастью, камеры не показали ее в это время. Мы просто хотим увидеть справедливый результат".

Отметим, что площадь Таймс огорожена полицией и демонстранты не могут туда попасть. Тем не менее в Нью-Йорке не стихают акции протестов. На центральных улицах и площадях трех крупных районов города продолжаются митинги.

Напомним, что 25 мая в социальных сетях распространилось видео задержания Джорджа Флойда, подозревавшегося в том, что он расплатился фальшивыми купюрами. Задержавший его сотрудник полиции вел себя довольно агрессивно. Он повалил задержанного на землю и придавил его шею ногой. На видео задержанный говорит, что не может дышать, но полицейский не обращает внимание на его слова. Вскоре после этого инцидента Джордж Флойд был доставлен в больницу на машине скорой помощи, однако врачам не удалось вернуть его к жизни. Выяснилось, что на сотрудника полиции Дерека Чаувина, повинного в смерти афроамериканца, 18 раз подавали в суд и поступали многочисленные жалобы.

Корреспондент: Вюсаля Аббасова