Жозеф Аун: Решение Ливана по "Хезболле" является суверенным и окончательным

Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что запрет на военную деятельность "Хезболлы" является суверенным и окончательным решением страны.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, заявление было сделано на следующий день после того, как премьер Ливана Наваф Салам назвал участие группировки в боевых действиях на Ближнем Востоке незаконным.

"Решение, принятое вчера Советом министров о сохранении за Ливаном исключительного права принимать решения о войне и мире и о запрете деятельности в сфере обороны и безопасности, выходящей за рамки закона, является суверенным и окончательным решением", - заявил Аун.

Он также отметил, что совет министров поручил армии и силам безопасности обеспечить выполнение этого решения во всех регионах Ливана.