    Жозеф Аун: Решение Ливана по "Хезболле" является суверенным и окончательным

    Другие страны
    • 03 марта, 2026
    • 14:56
    Жозеф Аун: Решение Ливана по Хезболле является суверенным и окончательным

    Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что запрет на военную деятельность "Хезболлы" является суверенным и окончательным решением страны.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, заявление было сделано на следующий день после того, как премьер Ливана Наваф Салам назвал участие группировки в боевых действиях на Ближнем Востоке незаконным.

    "Решение, принятое вчера Советом министров о сохранении за Ливаном исключительного права принимать решения о войне и мире и о запрете деятельности в сфере обороны и безопасности, выходящей за рамки закона, является суверенным и окончательным решением", - заявил Аун.

    Он также отметил, что совет министров поручил армии и силам безопасности обеспечить выполнение этого решения во всех регионах Ливана.

