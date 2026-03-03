Жозеф Аун: Решение Ливана по "Хезболле" является суверенным и окончательным
- 03 марта, 2026
- 14:56
Президент Ливана Жозеф Аун заявил, что запрет на военную деятельность "Хезболлы" является суверенным и окончательным решением страны.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, заявление было сделано на следующий день после того, как премьер Ливана Наваф Салам назвал участие группировки в боевых действиях на Ближнем Востоке незаконным.
"Решение, принятое вчера Советом министров о сохранении за Ливаном исключительного права принимать решения о войне и мире и о запрете деятельности в сфере обороны и безопасности, выходящей за рамки закона, является суверенным и окончательным решением", - заявил Аун.
Он также отметил, что совет министров поручил армии и силам безопасности обеспечить выполнение этого решения во всех регионах Ливана.
