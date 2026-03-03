İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Jozef Aun: "Hizbullah"ın döyüş əməliyyatlarına qadağa Livanın qəti qərarıdır

    Digər ölkələr
    • 03 mart, 2026
    • 15:17
    Jozef Aun: Hizbullahın döyüş əməliyyatlarına qadağa Livanın qəti qərarıdır

    Livan Prezidenti Jozef Aun "Hizbullah"ın hərbi fəaliyyətinə qoyulan qadağanın ölkənin suveren və qəti qərarı olduğunu bildirib.

    "Report" "The Times of Israel"ə istinadən xəbər verir ki, bəyanat Livanın Baş naziri Nəvaf Salamın "Hizbullah"ın Yaxın Şərqdəki döyüş əməliyyatlarında iştirakını qanunsuz adlandırmasından bir gün sonra verilib.

    "Dünən Nazirlər Şurasının müharibə və sülh barədə qərar qəbul etmək üzrə müstəsna hüququn Livanda saxlanılması və müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində qanun çərçivəsindən kənar fəaliyyətin qadağan edilməsi haqqında qəbul etdiyi qərar suveren və qəti qərardır", - J.Aun deyib.

    O həmçinin qeyd edib ki, Nazirlər Şurası orduya və təhlükəsizlik qüvvələrinə bu qərarın Livanın bütün regionlarında icrasını təmin etməyi tapşırıb.

    Livan İrana hərbi zərbələr
