Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа

Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа.

Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Олени в Telegram.

Теперь в приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое будет сообщать о начале комендантского часа за 60 минут до его наступления.

Для этого необходимо подключить напоминания в настройках приложения. В 22:00 уведомление напомнит, что нужно поторопиться домой.