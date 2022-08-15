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Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа

Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа.
Другие страны
15 августа 2022 г. 20:59
Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа

Жители Киева теперь смогут получать напоминания о начале комендантского часа.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Олени в Telegram.

Теперь в приложении "Киев Цифровой" можно включить уведомление, которое будет сообщать о начале комендантского часа за 60 минут до его наступления.

Для этого необходимо подключить напоминания в настройках приложения. В 22:00 уведомление напомнит, что нужно поторопиться домой.

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