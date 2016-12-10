Число жертв взрыва в йеменском Адене возросло до 50-и - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Жертвами атаки смертника рядом с военным лагерем в городе Аден на юге Йемена стали не менее 50 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местных служб безопасности.

Ранее сообщалось о 40 погибших и 70 раненых.

Смертник подорвался рядом с военными, стоявшими в очереди за зарплатой. Oтветственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .

***18:42

Жертвами взрыва рядом с военным лагерем в городе Аден на юге Йемена стали не менее 20 военнослужащи.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По поступающей информации, в военном лагере Эс-Сулбан к северо-востоку от Адена сработало самодельное взрывное устройство. Другие детали инцидента не раскрываются.

Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту вылазку.