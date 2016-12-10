Число жертв взрыва в йеменском Адене возросло до 50-и - ОБНОВЛЕНО

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Жертвами атаки смертника рядом с военным лагерем в городе Аден на юге Йемена стали не менее 50 человек.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местных служб безопасности.
Ранее сообщалось о 40 погибших и 70 раненых.
Смертник подорвался рядом с военными, стоявшими в очереди за зарплатой. Oтветственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" .
***18:42
Жертвами взрыва рядом с военным лагерем в городе Аден на юге Йемена стали не менее 20 военнослужащи.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По поступающей информации, в военном лагере Эс-Сулбан к северо-востоку от Адена сработало самодельное взрывное устройство. Другие детали инцидента не раскрываются.
Ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту вылазку.
News DepartmentАвтор новости
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