Жертвами взрыва в центре Стамбула стали 11 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва в центре Стамбула стали 11 человек, из них 7 полицейских, 36 человек получили ранения. Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Hürriyet.

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Два человека погибли, 18 получили ранения (из них 8 полицейских), в результате взрыва у автобусной остановки в Стамбуле, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Взрыв произошел в 9.40 по Баку в районе Беязыт в центре Стамбула рядом с остановкой Везнеджилер. Взрыв прогремел на улице во время проезда машины со спецназом полиции. После взрыва раздались звуки выстрелов. По предварительным данным, взорвалась припаркованная заминированная машина.