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    Количество погибших от взрыва газа в Иванове возросло до шести человек - ОБНОВЛЕНО

    Из-под завалов извлекли еще одно тело мужчины

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Количество погибших от взрыва газа в жилом доме в Иванове возросло до шести человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила и.о. помощника руководителя СУ СК по Ивановской области Ольга Долева.

    "Из-под завалов извлекли еще одно тело мужчины", - сказала Долева.

    ***10:49

    Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Иваново возросло до пяти человек, погиб четырехлетний ребенок.

    Как передает Report, об этом сообщили, в ГУ МЧС региона.

    Напомним, инцидент произошел на Минской улице города около 5:00. В результате взрыва обрушился один этаж трехподъездного двухэтажного дома. Всего в нем были зарегистрированы 19 человек.

    Вместе с тем в ведомстве уточнили, что спасателям удалось спасти 12 человек, еще трое вышли самостоятельно.

    При этом источник в экстренных службах сообщил, что жертвами взрыва также стали молодая семья из трех человек: родителям было чуть более 30 лет, а их дочери - 4 года.

    Сейчас на месте происшествия работают 355 человек и 44 единицы техники. Площадь обрушения составила 80 кв метров. В связи с трагедией открыта горячая линия.

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