Количество погибших от взрыва газа в Иванове возросло до шести человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Количество погибших от взрыва газа в жилом доме в Иванове возросло до шести человек.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила и.о. помощника руководителя СУ СК по Ивановской области Ольга Долева.

"Из-под завалов извлекли еще одно тело мужчины", - сказала Долева.

***10:49

Число жертв взрыва бытового газа в жилом доме в Иваново возросло до пяти человек, погиб четырехлетний ребенок.

Как передает Report, об этом сообщили, в ГУ МЧС региона.

Напомним, инцидент произошел на Минской улице города около 5:00. В результате взрыва обрушился один этаж трехподъездного двухэтажного дома. Всего в нем были зарегистрированы 19 человек.

Вместе с тем в ведомстве уточнили, что спасателям удалось спасти 12 человек, еще трое вышли самостоятельно.

При этом источник в экстренных службах сообщил, что жертвами взрыва также стали молодая семья из трех человек: родителям было чуть более 30 лет, а их дочери - 4 года.

Сейчас на месте происшествия работают 355 человек и 44 единицы техники. Площадь обрушения составила 80 кв метров. В связи с трагедией открыта горячая линия.