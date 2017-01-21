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    Жертвами торнадо в США стали четыре человека

    Спасатели и полиция продолжают поисковую операцию

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Жертвами торнадо, обрушившегося на американский штат Миссисипи, стали четыре человека.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Все они проживали в городе Хаттисберг. Спасатели и полиция продолжают поисковую операцию. Власти сообщили о значительных разрушениях, перекрыта одна из ключевых автомагистралей.

    Экстренные службы рекомендую местным жителям воздержаться от поездок. В ряде районов продолжает действовать предупреждение о возможных наводнениях.

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