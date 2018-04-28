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    Жертвами подрыва смертника в Сомали стали не менее шести человек

    Еще восемь человек получили ранения

    Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Не менее шести человек, в том числе несколько военных командиров, погибли в результате подрыва террориста-смертника в городе Галькайо в Сомали, еще восемь человек получили ранения.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Garowe Online.

    По словам очевидцев, взрыв произошел в одном из ресторанов города, где находились военные. В результате атаки погибли два командира и не менее четырех солдат. Раненых доставили в больницу неподалеку от места происшествия. Некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии.

    По данным агентства Рейтерс, ответственность на атаку взяла на себя группировка "Аш-Шабаб".

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