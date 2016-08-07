​Жертвами ливня в столице Македонии стали 15 человек

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Пятнадцать человек погибли в результате сильнейшего ливня, прошедшего минувшей ночью в столице Македонии, Скопье.

Как передает Report, об этом сообщило министерство внутренних дел балканской страны.

"В результате вчерашней непогоды погибли 15 человек, - цитирует информацию министерства местный портал "Нова ТВ". - Жертвы подтверждены в населенных пунктах Арачиново, Сингелич и Стайковцы (Скопский регион)".

В течение нескольких часов в столице выпала месячная норма осадков, ливень сопровождался сильными порывами ветра.