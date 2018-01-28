Жертвами атаки террористов в Мали стали четверо военнослужащих

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ На северо-востоке Мали жертвами атаки боевиков стали четверо военнослужащих правительственной армии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом распространили источники в силовых структурах в воскресенье, 28 января.

«Террористам не удалось захватить армейский лагерь. Мы контролируем ситуацию», — говорится в сообщении малийских военных.

При этом террорист-смертник не успел привести в действие взрывное устройство.

В Мали боевики несколько лет ведут борьбу с правительством.