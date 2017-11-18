Жену Мугабе призвали покинуть ряды правящей партии

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Восемь из десяти провинциальных координационных комитетов правящей в Зимбабве партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ-ПФ) призвали жену президента республики, члена политбюро Грейс Мугабе покинуть партийные ряды, передает Report со ссылкой на ТАСС.

2-летняя Грейс Мугабе была избрана в 2014 году секретарем инициативной группы - так называемой женской лиги, которая помимо прочего добивалась, чтобы одним из двух вице-президентов страны стала женщина. Это избрание, в свою очередь, позволило первой леди стать членом Политбюро ЗАНУ-ПФ. Она также считается одной из наиболее вероятных преемниц Роберта Мугабе на посту главы государства. Лигу, в свою очередь, поддерживает молодежное крыло правящей партии G40 или "поколение 40-летних", известное радикальностью своих идей.

В последнее время в Зимбабве усугублялся конфликт первой леди с отстраненным 6 ноября вице-президентом Эммерсоном Мнангагвой, который также считался возможным кандидатом на пост президента страны.