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Женские организации Афганистана помогут подавшим в отставку педагогам

Женские организации Афганистана помогут подавшим в отставку педагогам Афганские женщины решили помочь деньгами преподавателям, не согласным с решением талибов.
Другие страны
27 декабря 2022 г. 09:17
Женские организации Афганистана помогут подавшим в отставку педагогам

Афганские женщины решили помочь деньгами преподавателям, не согласным с решением талибов.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ,

Правозащитница Фавзия Куфи предложила женским организациям собрать деньги для преподавателей, ушедших в отставку в знак протеста против недавнего решения властей об ограничении женского образования.

Ранее 17 преподавателей Кабульского педагогического университета написали открытое письмо на имя ректора, в котором напомнили, что девушки составляли абсолютное большинство студентов. Всего поименно известны 59 преподавателей в вузах страны, ушедших в отставку.

Отметим, что талибы приказали неправительственным организациям (НПО) не допускать на работу женщин. Кроме того, ввели ряд ограничения, касающихся недопуска женщин к образованию, вхождения на территорию промышленной зоны в афганской провинции Герат на северо-западе страны и т.д.

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Версия на английском языке Afghan women's organizations help retired educators

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