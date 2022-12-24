Талибы запретили НПО допускать на работу женщин

В Афганистане неправительственным организациям приказали не допускать на работу женщин.

В Афганистане неправительственным организациям приказали не допускать на работу женщин.

Как передает Report , об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на письмо министерства экономики правительства талибов.

В документе говорится, что сотрудницам неправительственных организаций запрещается работать до дальнейшего уведомления, поскольку некоторые из них не придерживались исламского дресс-кода в понимании талибов.

Представитель министерства экономики Абдулрахман Хабиб заявил Reuters, что это письмо касается организаций, которые входят в состав агентства по координации программ гуманитарной помощи Афганистану (ACBAR). В этот орган входит более 180 местных и международных неправительственных организаций.