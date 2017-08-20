Землетрясение произошло на Ставрополье

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ Подземные толчки с магнитудой 4 зафиксированы вечером субботы в Ставропольском крае.

Как передает Report, со ссылкой на İnterfax, об этом сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

По данным МЧС, поступило сообщение от геофизической службы Северной Осетии, которая сообщила, что зарегистрировано сейсмособытие с магнитудой 4.

Эпицентр землетрясения находился в Нефтекумском районе Ставрополья.

Пострадавших нет.