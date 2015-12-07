Земан: Отказ от Шенгена означал бы капитуляцию перед террористами

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ "Вывод нескольких государств, преимущественно Центральной и Восточной Европы, из Шенгенской зоны означал бы капитуляцию перед террористами".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в понедельник президент Чехии Милош Земан на встрече с избирателями во время поездки по северным регионам республики.

"Это была бы капитуляция перед террористами", - сказал он. "Именно этого они и хотят, - подчеркнул Земан. - Идея так называемого мини-Шенгена, в который вошли бы Германия, Нидерланды, Бельгия и, возможно, еще одно или два государства, мне кажется довольно жуткой".

Чешский лидер считает создание Шенгенской зоны проявлением стремления европейцев к укреплению гражданских свобод. "Шенгенская зона возникла как реализация идеи свободного передвижения граждан. Она выражает чувство определенной внутренней свободы в ЕС", - сказал Земан. Он призвал при этом к усилению охраны внешних границ ЕС. "Миграционный кризис наглядно продемонстрировал эту необходимость", - отметил президент.