Зеленский хочет объединить три министерства

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею объединения трех министерств. Об этом сообщает «Украинская правда», передает Report.

Украинский глава заявил, что поддерживает эту идею.

Отмечается, что речь идет о министертсвах культуры, информационной политики и молодёжи и спорта.

Президент Украины также рассказал о том, что у его команды есть свое видение реализации объединения. Зеленский добавил, что структура объединения появится после формирования нового правительства.