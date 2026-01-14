Зеленский: Украина вводит режим ЧС в энергетике

В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в телеграм-канале по итогам совещания с представителями правительства, фракции "Слуги народа" и руководства энергокомпании ДТЭК.

Также, по его словам, будет сформирован круглосуточный штаб по координации ситуации в Киеве.

"Особое внимание уделено ситуации в Киеве. Она тяжелая из-за последствий российских ударов и ухудшения погодных условий. Будет создан штаб по координации ситуации в городе Киев, который будет действовать постоянно. В целом в энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов определен первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины", - написал он.

Зеленский также отметил, что Украина намерена значительно увеличить объем импорта электроэнергии.

Он также поручил правительству подготовить пересмотр правил комендантского часа на время сильных холодов, а также увеличить число пунктов поддержки для населения.