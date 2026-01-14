İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    Zelenski: Ukrayna enerji sektorunda fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    • 14 yanvar, 2026
    • 22:06
    Zelenski: Ukrayna enerji sektorunda fövqəladə vəziyyət elan edib

    Ukraynanın enerji sektorunda fövqəladə vəziyyət elan ediləcək.

    "Report"un məlumatına görə, Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski bunu iclasdan sonra "Telegram" kanalında yazıb.

    O həmçinin Kiyevdəki vəziyyəti əlaqələndirmək üçün 24 saatlıq qərargah yaradılacağını bildirib.

    "Kiyevdəki vəziyyətə xüsusi diqqət yetirilir. Rusiya zərbələrinin nəticələri və pisləşən hava şəraiti səbəbindən vəziyyət ağırdır. Kiyevdəki vəziyyəti əlaqələndirmək üçün daimi fəaliyyət göstərəcək qərargah yaradılacaq. Ukraynanın enerji sektorunda ümumilikdə fövqəladə vəziyyət elan ediləcək. Bu şəraitdə insanları və icmaları dəstəkləmək, eləcə də praktik məsələləri həll etmək Ukrayna Baş nazirinin birinci müavini və energetika nazirinə tapşırılıb", - Zelenski qeyd edib.

    Ukrayna lideri həmçinin vurğulayıb ki, ölkə elektrik enerjisi idxalını əhəmiyyətli dərəcədə artırmaq niyyətindədir.

    O həmçinin hökumətə şiddətli soyuq hava şəraitində komendant saatı qaydalarını yenidən nəzərdən keçirməyi və əhali üçün dəstək mərkəzlərinin sayını artırmağı tapşırıb.

    Ukrayna Volodimir Zelenski enerji sektoru Fövqəladə vəziyyət
    Зеленский: Украина вводит режим ЧС в энергетике

    Son xəbərlər

    22:34

    SEPAH İsrail kəşfiyyatı ilə əlaqəli 31 nəfərin saxlanıldığını açıqlayıb

    Region
    22:33

    "Sumqayıt"ın baş məşqçisi: "Basketbolçularımız NTD ilə matçda möhtəşəm çıxış etdilər"

    Komanda
    22:23

    Danimarka Qrenlandiyaya qabaqcıl hərbi bölmələr göndərir

    Digər ölkələr
    22:14

    Naxçıvanda iki türkiyəli tələbə dəm qazından zəhərlənərək ölüb

    Hadisə
    22:06

    Zelenski: Ukrayna enerji sektorunda fövqəladə vəziyyət elan edib

    Digər ölkələr
    21:40

    Uitkoff Qəzza üzrə sülh planının ikinci mərhələsinin icrasına başlanıldığını bəyan edib

    Digər ölkələr
    21:30

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda bütün 1/4 finalçılar müəyyənləşib

    Komanda
    21:27

    KİV: Britaniya ABŞ-nin ardınca Qətər aviabazasından qoşunlarını təxliyə edir

    Digər ölkələr
    21:18
    Foto

    Ordubadda Şəhidlər Xiyabanı abadlaşdırılacaq, bəzi tarixi obyektlər bərpa olunacaq

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti