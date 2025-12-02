Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Зеленский: Украина сейчас, как никогда, близка к миру

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 21:58
    Зеленский: Украина сейчас, как никогда, близка к миру

    Украина сейчас ближе всего к установлению мира, чем когда-либо.

    Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время выступления в ирландском парламенте.

    Он напомнил, что в это утро украинская делегация выступила с брифингами после переговоров с американской стороной.

    "Мы мобилизуем наши усилия, украинская делегация ждет дальнейших переговоров. Мы сейчас ближе к миру, чем когда-либо, есть шансы", - подчеркнул Зеленский.

    По его словам, Киев поддерживает любые дипломатические усилия по окончанию войны между РФ и Украиной. Он добавил, что Россия должна ощутить последствия своих действий против Украины.

    Напомним, что в конце ноября американская и украинская делегации провели переговоры в Майами по предложенному Вашингтону мирному плану. Затем представители США отправились в Москву, что представить согласованное с Киевом соглашение президенту РФ Владимиру Путину. 2 декабря глава Кремля принял спецпосланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения путей урегулирования конфликта.

    российско-украинская война Владимир Зеленский мирное урегулирование
    Zelenski: Ukrayna indi sülhün bərqərar olmasına əvvəlkindən daha yaxındır
    Elvis

